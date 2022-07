Un brano energico da ballare per tutta l’estate.

In radio dal 1 luglio.

Cup in up non è il classico singolo estivo, ma con le sue sonorità club e il ritmo energico spinge l’ascoltatore verso il divertimento e la spensieratezza. Il titolo simboleggia il “brindare” alla vita, al raggiungimento delle proprie aspirazioni e dei propri obiettivi Con questo nuovo singolo la band vuole far ballare tutta l’Italia.





Radiodate: 1 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



BIO

SixOneSix è un gruppo di Roma classe 2000-03, i cui componenti sono S4D, WORDY, JUICE e CHIGGA. Fin dalla sua nascita, il collettivo ha iniziato una stretta collaborazione artistica con i produttori YCBwoy e Young AM, con i quali hanno concepito un sound fresco e attraente. SixOneSix non è solamente musica, ma è una vera e propria realtà artistica, che combina il canto, la danza, la moda e lo spettacolo. Il loro obiettivo è l'intrattenimento, mirano a trasmettere la loro visione del mondo e a far divertire ed emozionare le persone attraverso essa.