Un testo dissacrante supportato da un sound solare ed energico, caratterizza il brano che celebra la ritrovata leggerezza a seguito del difficile periodo di pandemia mondiale.

«Verso la fine della quarantena da COVID-19, lo scenario che ci si poteva prospettare per l’estate italiana era tutt’altro che definibile come “periodo di ripresa”. In contrapposizione a questo c’era però un’incontrollabile necessità di riappropriarsi delle proprie vite e delle proprie abitudini, con la volontà di godere delle piccole cose che prima si davano per scontate». Federico Avallone

“Cia ciaone” nasce proprio per comunicare una rinnovata consapevolezza nell’apprezzare tutte quelle cose che prima erano date per ovvie e oggi vengono invece bramate. Per farlo, l’artista milanese sceglie però di usare un testo ironico e dissacrante, dotato di una buona percentuale di cinismo generazionale. Il brano, inizialmente nato come esperimento in vista di un concorso di songwriting, è stato poi preso e riarrangiato completamente da Shooker, giovane producer di Torino, che ha fin da subito percepito del potenziale nel progetto.

Il sound energico e solare del pezzo è arricchito dall’inserimento di chitarre distorte, che svelano il passato artistico di matrice rock del cantautore milanese.

Radio date: 31 luglio 2020

Etichetta: Tyrus Under – licenza Rusty Records