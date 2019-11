Braccialetti azzurri con la scritta “Italia in campo contro l’omofobia” per tutte le squadre, giocatori e tifosi che vogliono combattere contro ogni forma di odio e omofobia nello sport.

Si tratta della nuova campagna promossa da Arcigay su tutto il territorio nazionale.

"Crediamo profondamente che lo sport, insieme alle famiglie e alla scuola, sia uno dei luoghi in cui una persona venga formata al rispetto e al valore delle differenze.



Purtroppo, nel 2019 lo sport è ancora uno degli ambienti in cui fare coming out risulta molto difficile ed è per questo che il nostro progetto non ha come scopo solo abbattere l’omofobia in campo", ha dichiarato Marco Arlati, responsabile sport Arcigay.