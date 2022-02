Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti? Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?

La musica ha sempre fatto parte di me, l’ho capito solo qualche anno fa quando per trovare la pace mi rifugiavo nelle mie canzoni preferite. Sono una ragazza molto sensibile, non riesco sempre ad esprimermi nel modo giusto , però riesco a farlo con il canto.

Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?

Per il mio futuro desidero laurearmi ma continuare a cantare, partecipare ai contest e dedicarmi alla mia passione.

Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?

Ho scritto degli inediti, vengono fuori dalle mie emozioni anzi, sono le mie emozioni.

Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?

Sicuramente “i pinguini tattici nucleari” anche i “the giornalisti”.

Come descriveresti la piazza musicale italiana?

Se dovessi descrivere la piazza musicale italiana direi “ nuova” ogni cantante gruppo ha canzoni nuove , nuovi generi, nuovi modi di praticare l’arte della musica.

Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?

Solitamente il genere di musica che faccio è pop, ma mi piace molto spaziare e provare tanti generi diversi. Come cantante mi ha ispirato molto Adele, Aretha Franklin, Annalisa e molti altri.