🕺💃 "Attenzione! In Puglia si balla al ritmo di un nuovo ballo: il ‘Cambio di Passo’! 🎶 Dimenticate la Taranta e la Pizzica, perché la segretaria Elly Schlein e il governatore Michele Emiliano stanno introducendo un nuovo trend. È un ballo in cui si cambiano i partner (o assessori) senza fermarsi, ma attenzione a non inciampare sulle promesse politiche!

Elly ha alzato il volume con un ultimatum che ha fatto tremare le finestre del palazzo della Regione, mentre Michele ha risposto con un passo di danza così veloce che nemmeno i migliori ballerini di pizzica potrebbero tenere il passo.🎵

Ma non è finita qui: Elly vuole che le porte siano chiuse e sigillate, come se stesse cercando di isolare il suono di una festa o sagra paesana pugliese troppo rumorosa. E Michele? Beh, sembra che abbia finalmente trovato il ritmo giusto, promettendo un cambio di fase che suona come l’inizio di una canzone completamente nuova.

Preparatevi, gente, perché la pista da ballo politica della Puglia sta per diventare più calda di una notte d’estate a Lecce! Chi sarà il prossimo a fare un passo avanti? Restate sintonizzati per il prossimo episodio di ‘Ballando con le Stelle… Politiche’!"



