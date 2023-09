Carlos Sainz ha ottenuto uno dei più grandi traguardi della sua carriera in Formula Uno, conquistando una straordinaria pole position nel Gran Premio d'Italia 2023, quattordicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. È la quarta volta che lo spagnolo della Ferrari parte dalla prima posizione, ma il regalo che oggi si è fatto e ha fatto ai tifosi della Scuderia di Maranello accorsi sul circuito di Monza è impagabile.

Sainz ha ottenuto la pole in quello che è riconosciuto da tutti come il Tempio della Velocità con un tempo di 1:20.294, battendo Max Verstappen, su Red Bull, di soli 13 millesimi.

A rendere ancor più esaltante questo sabato è il terzo posto di Charles Leclerc, staccato di soli 67 millesimi dal compagno di squadra. Al suo fianco prenderà il via George Russell che con la Mercedes ha fatto registrare un ritardo di quasi 3 decimi.

A seguire nella terza fila della griglia di partenza, troviamo Sergio Perez con l'altra RB19 e Alex Albon su Williams. Il resto della top ten è composto da Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Nella Q1, Red Bull e Ferrari sono gli unici team che sono riuscite a superare la sessione usando solo un treno di gomme hard nuove, mentre gli altri team hanno dovuto montare un secondo set. Verstappen ha chiuso al comando con un tempo di 1:21.573, seguito da Albon e Leclerc. Sono stati eliminati, nell'ordine, Guanyu Zhou su Alfa Romeo, le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, la Haas di Kevin Magnussen e l'Aston Martin di Lance Stroll.

Nella Q2 i valori in campo non cambiano nemmeno con la mescola media: Verstappen è ancora il più veloce con un tempo di 1'20"937, seguito dalle Ferrari di Leclerc e Sainz, mentre Perez perde tre decimi. Vengono escluse dalla top10 le AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Liam Lawson (ottimo 12° alla sua seconda qualifica in F1), la Haas di Nico Hulkenberg, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la Williams di Logan Sargeant.

Nella Q3 Verstappen non è perfetto nel primo tentativo di time-attack con gomme soft e le Ferrari ne approfittano: Carlos Sainz ottiene la pole provvisoria con un tempo di 1'20"532, superando Leclerc di 32 millesimi e Verstappen di 99 millesimi. All'ultimo tentativo: i tre protagonisti si alternano in prima posizione con Sainz, che per ultimo riesce a mettere a segno i giro decisivo.

Domenica, il gran premio prenderà il via alle 15.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1697990881020637580