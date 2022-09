Sei preoccupato di preservare l'ambiente e vuoi inquinare meno con la tua automobile puoi optare per l'auto più ecologica sul mercato? Ecologia fa sempre rima con tutto elettrico? Per aiutarti a rispondere a tutte queste domande e aiutarti a fare la scelta migliore, secondo uno studio di GreenerCars abbiamo selezionato le auto più ecologiche.

Mini Cooper SE elettrica e Hyundai Ioniq elettrica

Senza dubbio, le auto più ecologiche attualmente sul mercato sono la Mini Cooper SE elettrica e la Hyundai Ioniq elettrica con una valutazione ecologica di 70/100 ciascuna.

• La Mini Cooper SE elettrica: il passaggio da 0 a 100 km/h si può fare in 7,3 secondi e il tutto in totale silenziosità. Ha un'autonomia di 234 chilometri con 184 cavalli.

• La Hyundai Ioniq elettrica: con questa berlina, puoi goderti un'autonomia di almeno 311 chilometri con una singola carica. È dotata di una batteria ai polimeri di litio da 38 kWh che fornisce al motore elettrico la potenza necessaria. Puoi andare da 0 a 100 km/h in una decina di secondi.

Nissan Leaf, BMW i3 e Toyota Prius Prime



Con un punteggio di 68/100, questi tre modelli di veicoli hanno lasciato il segno in termini di rispetto per l'ambiente.

• La Nissan Leaf: non è solo una delle auto più green. La Nissan Leaf, infatti, non emette alcun gas inquinante. Per un ciclo misto, avrai un'autonomia di almeno 385 chilometri e 528 chilometri per il traffico nelle aree urbane.

• La BMW i3s: questa city car 100% elettrica permette di godere di un'autonomia di 285 km e di una ricarica in 2h45 al massimo con una presa rapida. Inoltre, con questo modello di auto puoi passare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi.

• La Toyota Prius Prime: dotata di un motore ibrido elettrico, la Toyota Prius Prime offre tre modalità operative distinte. Il primo è totalmente elettrico con zero emissioni di inquinamento da gas e un'autonomia di 40 chilometri. Questa è la modalità EV.

La seconda è la modalità EV automatica e utilizza l'elettricità per assorbire l'energia necessaria. Quando necessario, subentra il motore a benzina. La terza modalità riguarda l'ibrido. Qui, l'unico motore che viene utilizzato è il motore elettrico.

Tuttavia, se guidi ad alta velocità, l'ibrido a benzina integrerà l'elettrico con un basso inquinamento e consumo di carburante. In questa modalità, puoi avere fino a 1035 chilometri di autonomia.

È un'auto ibrida plug-in. Per una carica completa, attendi 5 ore e 30 se sei a 120 V o 2 ore e 10 a 240 V.

Honda Clarity e Hyundai Kona Electric



Con la Honda Clarity puoi percorrere 77 chilometri senza consumare carburante. È solo quando avrai esaurito tutta la tua riserva elettrica che il motore a benzina prenderà il sopravvento.

La Hyundai Kona elettrica è nello stesso registro ed è riconosciuta per il suo bassissimo inquinamento. Con una sola carica puoi percorrere almeno 484 chilometri. Questo SUV per famiglie è molto spazioso con un bagagliaio che permette di sfruttare un enorme spazio di stivaggio.

Questi due modelli di auto hanno entrambi ottenuto un punteggio ecologico di 66/100 dopo le valutazioni effettuate da GreenerCars.

Kia Soul Electric



Con una valutazione di auto green di 65/100, la Kia Soul elettrica ti offre un'autonomia di 452 chilometri con una sola carica. Inoltre la ricarica avviene velocemente: in 42 minuti con una presa da 100 kWh. Se vuoi intraprendere questa scelta, sappi che beneficerai anche di una garanzia di 7 anni.

Toyota RAV4 Prime, Toyota Corolla ibrida e Tesla Model 3 Standard Range Plus



Con un punteggio ecologico di 64/100, la Toyota RAV 4 Prime, la Toyota Corolla ibrida e la Tesla Model 3 Standard Range Plus sono tre modelli di veicoli che consentono di unire comfort e basso inquinamento.

Ognuna di queste vetture ha caratteristiche specifiche:

• Il Toyota RAV 4: permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dall'energia elettrica. Inoltre, puoi scegliere l'ibrido elettrico che trae energia dalla guida e quindi non necessita di ricarica o l'ibrido ricaricabile. Sebbene questi due modelli di SUV siano entrambi rispettosi dell'ambiente, quest'ultimo è di gran lunga il meno inquinante.

• La Toyota Corolla Hybrid: un altro veicolo a basso inquinamento è senza dubbio la versione ibrida della Toyota Corolla. Infatti, per un consumo di carburante di 4,9 litri/100 chilometri, la quantità di CO2/km emessa in media è di circa 11 grammi.

Poiché la ricarica non è necessaria, è possibile guidare al 100% in modalità elettrica il 68% delle volte e ridurre notevolmente il consumo di carburante.

• Tesla Model 3 Standard Range Plus: nel 2021, la Tesla è classificata come l'auto più ecologica. Inoltre, ti garantisce potenza, sicurezza e un bel design. Ha 614 chilometri di autonomia e può guidare fino a 261 km/h.

Honda Insight



Pubblicato dall'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE); uno studio di GreenerCars ha rivelato le auto meno inquinanti in base alla loro classificazione ecologica. Queste valutazioni si sono basate su più di 1.000 modelli di veicoli a combustione interna ed elettrici.

Anche se è meno efficiente delle sue controparti, Honda Insight ti consente di unirti alla lotta contro l'inquinamento automobilistico, per ridurre il tuo impatto ecologico e quindi sul riscaldamento globale. Ha un punteggio ecologico di 63/100 ed è uno degli ibridi più economici sul mercato.

Ora sei impostato sui modelli di auto più ecologici sul mercato. Indipendentemente dal fatto che tu presti attenzione alle auto più economiche, è del tutto possibile rivolgersi a un veicolo con un inquinamento molto basso. Non esitare a fare la tua scelta!