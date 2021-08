Verstappen ha vinto il Gran Premio del Belgio, senza neppure dover gareggiare. Una nuvola fantozziana, questa domenica, si è materializzata sopra il circuito di Spa-Francorchamps, riversando ininterrottamente un mare di pioggia per tutto il pomeriggio.

La partenza è stata ritardata di mezz'ora. Le macchine hanno poi iniziato il giro di formazione dietro la safety car per poi rientrare in fila indiana nella corsia dei box, invece di schierarsi sulla griglia di partenza. Dopo tre ore di attesa è stata data la partenza... dietro la safety car.

Il tempo di percorre un paio di giri in fila indiana e la direzione gara ha poi esposto la bandiera rossa, decretando in pratica la fine della corsa.

Quella di far partire la gara e di far percorrere alle vetture un paio di giri, anche se dietro la safety car, è stata una decisione politica e molto discutibile, perché permette di assegnare metà del punteggio ai piloti in base al loro piazzamento in qualifica.

Per questo motivo Verstappen è stato decretato vincitore, Russell si è classificato secondo e Hamilton, terzo, se ne è andato scuro in volto.

Nella classifica del mondiale, Hamilton è ancora in testa con 202,5 punti, Verstappen è secondo a 199,5, Norris terzo a 113.

Tra una settimana ritroveremo la Formula 1 sul circuito di Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda.





