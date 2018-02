AL GHISLIERI LE LETTERE INEDITE DI EUGENIO MONTALE. Presentazione del volume 'Moscerilla diletta, cara Gina' (Ed. San Marco dei Giustiniani, 2017)

Pavia, 6 febbraio – Un Montale inedito e domestico quello che si rivela nelle affettuose lettere dirette alla compagna Drusilla Tanzi e alla governante Gina. Pubblicate per la prima volta in una splendida ed elegante edizione di San Marco dei Giustiniani per la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, le lettere private di Eugenio Montale svelano un profilo inconsueto del poeta, un volto fino ad oggi riservato alla moglie Drusilla, chiamata affettuosamente «nice fly», «moschetta», «moscerilla» e alla fidata governante Gina. Con uno scritto della nipote Bianca Montale e arricchito con manoscritti e con disegni del poeta, l’epistolario Moscerilla diletta, cara Gina – curato dalla Prof.ssa Maria Antonietta Grignani e dal Dott. Giovanni Battista Boccardo dell’Università di Pavia – sarà presentato al Collegio Ghislieri di Pavia giovedì 15 febbraio, alle ore 17.30, nell’Aula Goldoniana.

Saranno presenti i curatori Maria Antonietta Grignani e Giovanni Battista Boccardo (Università di Pavia). Intervengono Laura Barile (Università di Siena), Stefano Verdino (Università di Genova) e Giorgio Devoto (editore del volume)

Ingresso libero