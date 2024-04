Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 29 marzo nelle radio

“Love Story” è il nuovo singolo del poliedrico cantautore Gimmy, sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica ben strutturata e raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, destinate a rimanerci, su cui scivola la voce di Gimmy, con una interpretazione vocale sentita, autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Il brano “Love Story” parla di una storia d'amore vera terminata da poco. Nella canzone si apprezza la profondità delle parole, il vuoto che ha lasciato questo sentimento, la sofferenza, il dolore, ma anche quella piccola speranza. La melodia del piano è adatta per un tipo di canzone così. Nella canzone si ripercorre praticamente a tratti la storia d'amore, essendo autobiografica.

Ascolta il brano...

https://open.spotify.com/intl-it/track/2vTtI1qGEioU2r70IIwkDq?si=af32c683d62b482f



L’artista si racconta

Mi chiamo Gianmarco Laurentaci in arte Gimmy, sono nato a Bari il 12 maggio del 1989. Mi sono affacciato al mondo della musica molto tardi, esattamente ad agosto del 2023, quando sono andato per la prima volta in studio di registrazione, per registrare la prima canzone “Parole” e poi a seguire, “Pandemia” e “Vivere” con la fantastica collaborazione di mia madre, dettaglio molto alternativo e unico e poi “Love Story”. Di professione sono un ottico optometrista e gestisco in totale autonomia un negozio da oltre sei anni a Bari, mantenendo attiva la mia passione per la musica.





Instagram: https://www.instagram.com/gimmyofficial89/

Spotify: https://artists.spotify.com/c/artist/5ffrtaxnkr1gtlvtz4vcer/profile/overview

YouTube: https://www.youtube.com/channel/uclw9ecuhzh2epwbuocvxoda

TikTok: https://www.tiktok.com/@gimmy12589