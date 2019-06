Asia Ghergo, “UNA GONNA”: il giovane talento che ha spopolato su YouTube con le sue cover propone l’inedito che anticipa l’album “Bambini Elettrici” in uscita ad ottobre 2019

Un brano pop elettronico sul tormentato passaggio dall’adolescenza al mondo adulto.

"Forse vengo da Marte non è colpa mia".

Una Gonna è una canzone che pone una finestra sull’interiorità più intima di Asia Ghergo, proprio come un diario segreto aperto al mondo che svela le più grandi fragilità di una ragazza di appena vent'anni, che, perennemente combattuta tra sentimenti contrastanti e ancora troppo sensibile per affrontare l'universo dei grandi, è al tempo stesso smaniosa di sentirsi finalmente libera e indipendente. Il sound è un mix di elementi diversi ma coerenti: toni elettronici e un ritmo pop si accompagnano a riff con chitarre elettriche, il tutto condito da atmosfere spaziali che fanno sentire anche noi un po' extraterrestri.

Asia Ghergo, influenzata dal suo variegato background musicale fatto di indie rock, grunge e lo-fi, non vuole né emulare né accontentare i vostri gusti, ma intende soltanto raccontarsi e mostrarsi agli altri semplicemente per quella che è, e attraverso quello che le piace e che la appassiona, come d'altronde ha sempre fatto, tra le pareti della sua cameretta.

Nel video ufficiale, in un'atmosfera dai toni violacei, una nube di fumo avvolge l'ambiente, e smarrimento e solitudine traspaiono dallo sguardo della giovane artista. Ma poi la lotta con quella che probabilmente rappresenta la sua coscienza fa vincere il desiderio di volersi sentire indipendenti. È il trionfo del sentimento più importante che ogni adolescente prima o poi prova nel corso della vita, un istintivo bisogno di diventare grandi, a piccoli passi, per realizzare finalmente i propri sogni.

Radio date: 12 aprile 2019

Pubblicazione album: ottobre 2019

ETICHETTA: Ghergo dischi/Volume!

BIO

Asia Ghergo è una giovane artista marchigiana che nell'estate 2016 ha conquistato la scena indie italiana aprendo il suo canale Youtube, che ad oggi conta più di 80mila iscritti, proponendo cover in acustico delle più belle canzoni del panorama, spaziando da Calcutta e osando fino alla trap della DarkPoloGang. Molto seguita sul web, viene chiamata ad aprire concerti importanti tra cui quelli di Coez, Levante, Carl Brave, e quello de Lo Stato Sociale al Mediolanum Forum di Assago che ha sancito la sua entrée come Artista nell'ambiente musicale. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo "2016" e un anno dopo con la canzone "Giovani Fluo" riesce a scalare la classifica Viral Italia 50 su Spotify. Asia, capelli biondi e girasoli, influenzata da giovani artiste internazionali come Billie Eilish, Clairo, Angèle, sta lavorando alla pubblicazione del suo primo album ed è pronta ad accaparrarsi una volta per tutte il suo spazio nel mondo della musica con un sound del tutto personale, giovane e innovativo.

Contatti e social

Instagram: www.instagram.com/ghergasia/?hl=it

Facebook: www.facebook.com/ghergoasia/

Youtube: www.youtube.com/channel/UCS3Ng6F5LEZi6KQkZW5tEJg