“DIREZIONE MARE”

LA PROMOZIONE E’ PARTITA DURANTE SANREMO CON NUMEROSE INTERVISTE ED ESIBIZIONI

Il singolo esce per la MMline Production Records e viene prodotto ai Jericho Studios dal produttore, compositore e musicista Vittorio Conte (due dischi d’oro). Per sviluppare questa bellissima idea viene coinvolto nel team anche il cantautore Romano Fabio Rodelli per scrivere la parte di Johanna.

L’incontro proprio con Johanna nasce in un contest di una trasmissione locale, dove lei porta i suoi artisti in quanto vocal coach. Io presento un mio inedito e dietro le quinte nasce l’alchimia tra i nostri mondi artistici che mi porta a intraprendere un percorso che nel tempo ci ha fatto lavorare insieme. Così mi sento ispirato a scrivere un pezzo che possa fondere le mie radici rap con la sua storia nel gospel: nasce “Direzione mare”

Marco Ciampica in arte Marcolisa. Classe 1987, nasce a Roma, città che lo forgia nelle sue strade e lo ispira nei suoi testi. La musica da sempre sua compagna di vita prende forma in modo più consapevole in età adulta, quando, senza averlo mai neanche immaginato, comincia a scrivere e cantare le sue canzoni. Quella cosa che senti da dentro e non puoi ignorarla. Brani che raccontano la strada, l’amore, denunce e sogni. Il suo stile attraversa varie fasi per poi definirsi e consolidarsi nel rap: là dove tutto è nato.

Johanna Pezone Nasce a Napoli Studi artistici: Diploma in Canto (anno 2003) con votazione 100/100 presso l’accademia Musicale Scuola David di Torino. Attestato di frequenza (1999/2003) della Scuola David di Torino Attestato di frequenza (2004 al 2009) dell’accademia Canto musica e Spettacolo CMS di Torino Attestati di frequenza di numerosi corsi e stage frequentati presso l’Accademia di Canto musica e Spettacolo CMS di Torino Diploma di abilitazione all’insegnamento di Canto (2009) Master in America presso il college Collectica di New York con la Vocal Coach Susan Didrichsen insegnante di Alicia Keys. Da Novembre del 2016, dopo la parentesi in America, Johanna ha poi deciso di aprire la Cuore in Musica Academy di cui è presidente e Vocal Coach.

Johanna a luglio 2017 ha fatto parte del Cast nella realizzazione del Videoclip “Fenomenale” di Gianni Nannini. A Giugno 2021 la sua Accademia ha vinto L’Europa Song Contest che si è tenuto a Rust in Germania, con il Gruppo VITA e la canzone MI ALMA, gruppo composto da sette elementi curati personalmente. A Novembre 2021 ha ricevuto il premio Medaglia d’Oro Maison des Artistes presso l’Università La Sapienza di Roma. A settembre del 2022 ha partecipato alla trasmisxione Cantacielo in onda su Rai Due. A Gennaio 2023 assume anche l’incarico di Talent Scout per un’etichetta Discografica. Grazie a questa collaborazione ad oggi oltre dieci ragazzi sono in produzione e promozione discografica ed alcuni inseriti in talent come X-Factor e Amici. Ad ottobre del 2023 partecipa esibendosi rigorosamente live al programma televisivo Happy Family su Rai Due condotto dai Gemelli di Guidonia (tra cui Eduardo suo allievo) e Ema Stokholma. Ad oggi si occupa a tempo pieno di Cuore in Musica Academy,e svolge Master di approfondimento sul suo metodo d’insegnamento.

“Il racconto di una storia d’amore. Quel preciso momento in cui ci si domanda se è così forte quel sentimento da trascinarsi dietro ogni esitazione. Lui che si interroga sulla sua vita lei che senza lui non può vivere…per poi capire che ciò che hanno costruito merita l’occasione di essere ancora vissuto. Non possono vivere l’uno senza l’altro.. Ritrovarsi in quel luogo che custodisce i loro ricordi.. direzione mare”