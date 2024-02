Direttamente dalla Taverna Anema & Core di Capri, Gianluigi Lembo, sarà presente Venerdì 1 Marzo al TOP Club Show Dinner di Rimini per una serata unica.

Gianluigi Lembo durante la sua carriera ha duettato con artisti come Katy Perry, Jennifer Lopez, Mario Biondi, Laura Pausini. Diverse sono le destinazioni dove si è esibito durante il tour invernale che vede la sua band in giro per i locali più esclusivi. Da New York a Los Angeles, passando per Dubai, Venezia, Milano, Roma, Napoli, fino alle tappe in Sicilia ed in Puglia.

Erede artistico del leggendario Guido Lembo, continua a portare avanti la tradizione di famiglia con passione e dedizione, offrendo ogni sera esibizioni live che attraversano i grandi classici della musica napoletana, successi internazionali e una dose generosa di ironia.

Venerdì 1 Marzo la cena al TOP Club avrà inizio alle ore 21:00 e, a scelta del cliente, sarà servita con un menù appositamente pensato per soddisfare sia gli amanti del pesce che della carne oppure a buffet. Durante lo Show Dinner si svolgerà la live perfomance di Gianluigi Lembo e dalle ore 23.30 avrà inizio il dj set di Sangio e Gianni Morri accompagnati dalla carica della vocalist Carlotta Savorelli.