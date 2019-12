La categoria Miglior attore non protagonista di questa appassionante Stagione dei Premi sembrerebbe sulla carta la meno imprevibile dato che Brad Pitt per C'era una volta a Hollywod di Quentin Tarantino sta vincendo un copioso numero di premi assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Su questa lunghezza d'onda l'unico che può rovesciare questo atteso pronostico è Joe Pesci per The Irishman dopo aver conquistato i premi dei critici di New York e Philadelphia.

Seguono più distanziati Al Pacino per The Irishman e Tom Hanks per Un amico straordinario.

La vera incognita sarà scoprire il 5° nome con una gara 3. Scopriamo chi può ambire all'unico posto libero nelle nostre previsioni.