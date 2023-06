La società chimica 3M ha annunciato di aver raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari con gli Stati e le comunità che la accusavano di aver contaminato l'acqua potabile con sostanze chimiche perfluoroalchiliche (PFAS).

Queste sostanze sono state usate da 3M per produrre materiali resistenti al calore, all'acqua e alle macchie, ma sono state collegate a vari problemi di salute, tra cui cancro e malattie renali.

L'accordo prevede che 3M paghi 6,7 miliardi di dollari in 13 anni per la bonifica ambientale e 3,6 miliardi di dollari per le circa 4.000 cause legali in corso collegate alla vicenda.

3M ha dichiarato di aver agito in modo responsabile e di aver rispettato le normative vigenti, ma di aver accettato l'accordo per evitare ulteriori contenziosi.

3M avrebbe dovuto affrontare un processo presso il tribunale federale della Carolina del Sud all'inizio del mese di giugno, la cui data di inizio era stata rimandata per discutere un possibile accordo tra le parti.

Altre tre grandi aziende chimiche - Chemours Co (CC.N) , DuPont de Nemours Inc (DD.N) e Corteva Inc (CTVA.N) - hanno annunciato all'inizio di giugno di aver raggiunto un accordo di principio per 1,19 miliardi di dollari per chiudere le cause in corso dove erano accusate di aver contaminato i sistemi idrici pubblici statunitensi con sostanze chimiche perfluoroalchiliche.