MANILA-Ogni dichiarazione è un gradino in più verso l’attrito costante. Si chiama pressione strategica, ed è ciò che Pechino sa fare meglio: mostrare i muscoli, misurare la reazione, correggere il tiro solo se conviene. Kaja Kallas non cambia l’equilibrio, ma marca il campo. È l’Europa che bussa alla porta dell’Asia, ma il custode non ha intenzione di farla entrare. Intanto, le Filippine guardano al mare e vedono un futuro incerto.

Kaja Kallas atterra a Manila. Parla, guarda il mare, dice la sua. È l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, non una turista del Pacifico. Registra la tensione e lancia un avviso: preoccupazione per la condotta della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Pechino non resta in silenzio. L’ambasciata nella capitale filippina risponde con parole che pesano: “L’UE non ha il diritto di interferire”. E alle Filippine: “Smettetela di fantasticare su protezioni esterne”. Uno scontro tra mondi.

Il Vecchio Continente mette un piede in Asia, la Repubblica Popolare lo rimuove con uno scatto di retorica. La partita si gioca a Sud, tra acque che non sono tranquille e mappe che non coincidono. Le rivendicazioni di Pechino si estendono a macchia d’olio, inglobano isolotti e barriere coralline, si spingono là dove le altre nazioni del Sud-Est asiatico – Filippine in testa – hanno diritti riconosciuti dall’UNCLOS, la Convenzione Onu sul diritto del mare. Peccato che la Cina abbia deciso di non considerarla vincolante. Che succede? Succede che la visita di Kallas rompe la calma apparente.

Dopo Singapore e lo Shangri-La Dialogue, dove si è parlato di sicurezza indo-pacifica, l’Alto rappresentante tocca le Filippine e invia un messaggio: l’UE è presente, osserva, prende posizione. Risposta: interferenze non gradite. Punto. Dietro le dichiarazioni, la geopolitica. Pechino avverte, minaccia in punta di diplomazia. Manila è un anello debole ma strategico, cerca protezione, supporto internazionale, magari militare. Bruxelles prova a indossare i panni dell’attore globale, ma resta in panchina nel grande gioco del Pacifico. Non ha portaerei, ha parole. Il nodo è qui: chi può davvero fermare la Cina? Nessuno, per ora. E chi ci prova, rischia. Ma il tempo della neutralità è finito. L’Europa cerca un posto a tavola mentre la Cina sparecchia. E le Filippine? Tentano la mossa: allargano lo sguardo, cercano partner, scommettono sulla multipolarità. Ma Pechino le riporta alla realtà: la partita è a due, voi e noi. Nessun terzo incomodo. Nel mezzo, il Mar Cinese Meridionale si scalda. Non è solo una disputa marittima, è una prova di forza permanente. Le parole sono missili diplomatici, le visite sono segnali radar.

Nessuna nave amica in vista, solo il solito avvertimento: non immischiatevi. La Cina comanda le rotte e detta le condizioni. Il Pacifico è la nuova scacchiera globale. Ma in questa partita, l’Europa arriva con la diplomazia. La Cina, con le basi militari.