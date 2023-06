Restyling per il Conad di via Astesani a Milano, che dopo una settimana di chiusura per lavori sarà inaugurato nella sua nuova veste venerdì 9 giugno alle 9. «Siamo intervenuti anche sugli esterni, per renderli più gradevoli, nonostante i continui vandalismi a cui la facciata è sottoposta», dice la direttrice rete di CIA-Conad, Federica Corzani.

La facciata a marzo 2023 (Google Maps)

Sarà sicuramente uno degli argomenti della conversazione al taglio del nastro con la Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano. Il Conad di via Astesani dà lavoro a 23 persone e ha una superficie calpestabile di circa 800 metri quadri.

È gestito dalla SD market snc di Roberto Stabile e Daniele Dangeli e fa parte del network della cooperativa di dettaglianti Commercianti Indipendenti Associati, realtà romagnola che è arrivata a Milano dopo le dismissioni di Auchan.

La settimana di chiusura — spiega la Corzani — è servita per dotare il negozio di un nuovo reparto ortofrutta e cantina dei vini quasi da intenditori. Estesi gli orari di apertura che ora sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 22; la domenica dalle 9 alle 21.