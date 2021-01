Marusic si accentra e con un destro a giro sorprende Gollini. Dopo appena 3 minuti dal fischio d'inizio, la Lazio è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Dopo essere stata sconfitta nei quarti di Coppa Italia in settimana, la squadra di Inzaghi questa domenica aveva l'occasione per pareggiare il conto con la squadra di Gasperini e l'ha sfruttata al meglio.

In che modo? In maniera molto semplice, imitando il gioco dei bergamaschi: squadra corta e aggressività a tutto campo, con ripartenze ciniche e cliniche allo stesso tempo che hanno quasi sempre messo in difficoltà l'undici nerazzurro.

Il raddoppio della Lazio arriva al 51', in apertura di secondo tempo, grazie a Correa con un'azione ancora ispirata da uno splendido Immobile.

Gasperini decide allora di togliere prima Zapata e poi Ilicic, sostituendoli, rispettivamente, con Muriel e Lammers. L'Atalanta sembra potersi riprendere, ma rischia di andare nuovamente sotto, prima con una cavalcata di Lazzari sulla destra che a tu per tu con Gollini si fa neutralizzare la conclusione in angolo e poi con un gol di Immobile annullato per fuorigioco.

Ma Muriel non si arrende, compie una magia, ma il suo tiro viene fermato dal palo. Sulla respinta, Pasalic, a due passi insacca a porta vuota. Siamo al 79' e i bergamaschi, sull'1-2, pensano di aver recuperato la gara. Inzaghi cambia tre giocatori e la sua squadra riprende ad aggredire l'Atalanta a tutto campo, portando il risultato, all'82', sull'1-3 finale, con un gol di Muriqi che devia in rete a porta vuota.

Con il successo odierno, la Lazio fa svanire di botto i progetti di Gasperini che già si vedeva a ridosso delle prime, mentre la sua Atalanta, nella classifica di Serie A, rimane a 36 punti al sesto posto, superata dalla Lazio che si porta a 37.

Dopo la partita, il vice allenatore biancoceleste Massimiliano Farris è intervenuto in conferenza stampa. Questo il suo commento alla gara:

"Abbiamo interpretato la partita come mercoledì, inserendo qualche titolare in più. Abbiamo espresso un calcio di qualità che ci ha permesso di battere una grande squadra come l'Atalanta, che gioca in modo intenso. Era importante non farli ragionare, i nostri attaccanti hanno speso molte energie ma sono stati ripagati.La squadra non si è disunita dopo il loro gol ed i cambi ci hanno aiutato a chiuderla. La determinazione e la concentrazione non devono mai mancare contro squadre simili. Questo gruppo ha tanta voglia di fare bene".