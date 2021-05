Dopo una lunga battaglia giudiziaria, Brad Pitt è riuscito ad ottenere l'affidamento congiunto dei figli insieme all'ex moglie Angelina Jolie, da cui ha divorziato nel 2016.

John Ouderkirk, che conduceva l'arbitrato tra le parti, si è pronunciato a favore di Bradd Pitt.

Brad Pitt, 57 anni e Angelina Jolie, 45 anni, sono genitori di Pax, 17 anni, Zahara, 16 anni, Shiloh, i gemelli Vivienne e Knox, di 14 e 12 anni. L'altro figlio Maddox, di 19 anni, non era oggetto dell'arbitrato.

Angelina Jolie ha criticato la decisione del giudice di non consentire ai propri figli di testimoniare.

Gli ex Brangelina sono stati coinvolti in un'aspra battaglia per l'affidamento dei figli fin dai mesi successivi al loro divorzio. Brad Pitt è stato anche indagato per eventuali abusi sui minori dopo una sfuriata davanti ai bambini, ma in seguito è stato scagionato dall'accusa.