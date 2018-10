"ANEMA E CORE": Anima e dintorni con De Gregori e Paladino

Saranno solo 99, per la visione alchemica e non solo, i fortunati che riusciranno ad assicurarsi "la copia” di una preziosa opera d'arte. Oltre essere diventata per l'occasione un potente archetipo, un “feticcio prezioso”, permetterà di scoprire che trovarsi in un luogo davvero insolito ed unico, con le innumerevoli sensazioni e atmosfere disposte secondo la costellazione dell'Anima, oltreché, l'oggetto del desiderio porterà da FRANCESCO DE GREGORI e MIMMO PALADINO insieme per "ANEMA E CORE", una canzone e una xilografia numerate e firmate in uscita venerdì 26 ottobre.

Il risultato è una xilografia originale di Mimmo Paladino unita ad un vinile 10” con due versioni (acustica ed orchestrale) di una delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, “Anema e core”, reinterpretata per l’occasione da Francesco De Gregori e da sua moglie Chicca e registrata a Bath nei Real World Studios di Peter Gabriel.

La xilografia, presentata in una teca di plexiglas, è stata realizzata nella storica stamperia dei Fratelli Bulla a Roma in una tiratura di soli 99 esemplari numerati e firmati da Mimmo Paladino e da Francesco e Chicca De Gregori.

«La musica per un pittore ha la forma dell'acqua - sottolinea Mimmo Paladino - fluida e mutevole, eterea e geometrica. Con Francesco abbiamo giocato all'antico e molto serio gioco dell'arte: pagine variopinte, colle e torchi, alchimie di appunti poetici e voci cantanti forse di una notte a Capri».





Un “assaggio” per immagini della realizzazione di “ANEMA E CORE”





_©Angelo Antonio Messina