Si intitola “Avventura”, il nuovo singolo estratto da Metropolitan Dancefloor degli Each Our Noise.

Metropolitan Dancefloor rappresenta un nuovo inizio, la necessità di cambiare per rispondere al senso di inadeguatezza che viviamo ogni giorno.

Questa ricerca ha portato Emanuele Stocco e Melissa Conte a viaggiare, a evadere, cercando posti in cui sentirsi bene.

La dancefloor rappresenta proprio uno di questi luoghi, dove gli Each Our Noise si possono sentire se stessi e scatenarsi senza pensieri. L’invito è esteso a tutti coloro che amando il genere resteranno affascinati dal mood di questo album

Le sonorità che hanno ispirato il progetto spaziano dal club alla dance pop, creando un sound personale che mira alla testa ma anche alle gambe. Il tutto riporta a un suono molto attuale, che strizza l’occhio agli indimenticabili anni ’90.

"Each Our Noise" è un progetto musicale che nasce nel settembre del 2009 da un'idea di Emanuele Stocco e Melissa Conte.Due anni dopo esce il loro primo album "Revamp Yourself" (2011) e successivamente il secondo album, "I Am 2" (2013). Nel 2016 firmano un contratto con le case discografiche "Di Più Music" e "Dancework", che determina l'uscita del loro terzo album "Sharlon" (2019). Il 2020 è l'anno in cui si presentano in una nuova veste con il loro quarto album "Metropolitan Dancefloor".Il sound che contraddistingue il gruppo spazia dalla dance al pop, dalla minimal house all'elettronica, restando sempre al passo con i tempi.

