Punti pesanti in palio nel derby della premier League che sabato alle 13:30 (ora italiana) vedrà il Manchester United ospitare all'Old Trafford i rivali del Manchester City nell'anticipo dell'11° turno del campionato.

I Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer occupano la quinta posizione della classifica, al pari dell'Arsenal, con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Tre punti in più per il Manchester City, attualmente terzo, che insegue Chelsea e Liverpool rispettivamente a 25 e a 22 punti.

Manchester United e Manchester City arrivano al derby con alle spalle due risultati contrapposti in campionato.

I Red Devils sono tornati a vincere dopo 4 turni in cui avevano conquistato solo un punto, battendo in trasferta 3-0 il Tottenham. Un successo che è costato la panchina all'ormai ex allenatore degli Spurs, Nuno Espirito Santo, sostituito da Antonio Conte.

Il City, a sorpresa, ha perso 2-0 in casa con il non trascendentale Crystal Palace di Patrick Vieira.

Inoltre, in questo 186esimo non va dimenticata la traballante posizione in panchina di Ole Gunnar Solskjaer, con la sua squadra che torna a giocare nello stadio amico dopo l'incredibile ko casalingo per 5-0 subito ad opera del Liverpool due settimane fa.

Un'altra sconfitta contro una rivale pari grado in così breve tempo sarebbe difficile da digerire per lo United e per Solskjaer, anche se neppure il City vorrà rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.