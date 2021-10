Il weekend dell'8 e 9 ottobre al Qi Clubbing di Erbusco (BS) torna il mix vincente che questo spazio propone in modo unico. E' un mix tra ristorazione di alta qualità, musica che mette addosso positività ed 'intrattenimento che regala emozioni con spettacoli mozzafiato pieni sound, coreografie, luci colorate ed effetti speciali... E dopo il dinner show, il divertimento continua fino alle 4 del mattino.

Venerdì 8 ottobre 2021 in console a dirigere la serata c'è Antonio Viceversa, che con il suo show "Tutto al Contrario" riesce a regalare emozioni a chiunque. In console c'è anche A. Lopez, mentre sul palco per il dinner show by Black Label vanno ballerini, ballerine, cantanti e tante sorprese.

Sabato 9 ottobre al Qi Clubbing di Erbusco (BS) il dinner show by Black Label si chiama Euphoria. Perché di emozioni forti, in questo periodo abbiamo bisogno, assolutamente sì. In console, c'è ancora A. Lopez, capace di spaziare tra un genere e l'altro come niente fosse...



Qi clubbing Erbusco - Via Dell'industria, 83 Erbusco (Brescia)

Uscita A4: Rovato

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Anche WhatsApp)

(+39) 340 969 1787

