Ancelotti: no alla Nazionale

Era nell'aria il rifiuto alla Nazionale di Carletto Ancelotti.

I vari tentativi della Figc di portare un allenatore carismatico a sedersi nella panchina azzurra è svanito. I motivi sono ben noti.

Il primo è legato all'ingaggio. Infatti, il signor Ancelotti non si mette la tuta per meno di 5 milioni di euro l'anno, mentre le disponibilità della Federazione non possono andare al di là di 2,5 milioni più eventuali sponsor.

A ciò si aggiunge poi l'incertezza di chi andrà a fare il presidente, senza dimenticare, infine, la carenza di tasso tecnico dell'attuale Nazionale.

Tutto questo ha allontanato dalla maglia azzurra Ancelotti... che però potrebbe essere sostituito da Roberto Mancini.