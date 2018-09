Miss Europe Continental Belgio 2018: grande attesa per la finale nazionale

La Finale Nazionale di Miss Europe Continental Belgio si terrà il 15 Settembre.

Saranno 21 le aspiranti Miss che si metteranno in gioco per contendersi la corona più ambita d'Europa con la presenza speciale del Patron Alberto Cerqua che sarà presente all'Incoronazione della Miss Europe Continental Belgio 2018.

L'evento sarà condotto da Michael Miraglia , il conduttore ufficiale della Tv Belga RTL-TVi. e sarà affiancato dalla giovane Maureen Caltagirone finalista di Miss Europe Continental Lussemburgo 2016.

Non mancherà la nostra Miss Europe Continental Belgio 2017 Belinda Cerini che cederà la sua corona alla prossima Miss che rappresenterà il Belgio il 24 Novembre alla Finale Europea.

La Finale Nazionale sarà coordinata dalla direttrice Laura Scarangella che si conferma sempre un'importante guida professionale per tutte le ragazze che partecipano al concorso e per tutti gli Sponsor che sostengono e accompagnano Laura e il suo Team in tutto il tour di casting ed eventi che ogni anno si organizzano in Belgio per Miss Europe Continental.

Non ci resta che scoprire le tante novità e i colpi di scena di questo imperdibile evento!