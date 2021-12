Il 9 dicembre 2021 è un'altra data da segnare in rosso a Porto Cesareo. Sarà la salutare aria marina, il sole e il clima mite, ma la nostra comunità può vantare un'altra nonna centenaria.

Si tratta di Graziella Leanza, per molti anni volto noto del Bar "Miramare", sito in Via Silvio Pellico e ambiente storico della nostra realtà.

Auguri Nonna Graziella, a nome della redazione!