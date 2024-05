Il brano della cantautrice dal 5 aprile sugli stores digitali e nelle radio

“Aprile” è il nuovo singolo dell’artista e cantautrice Ninaif, dal 5 aprile sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti ben strutturati, attuali, che evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, destinate a rimanerci, con l’interpretazione vocale di Ninaif che dona al tutto un forte impatto emotivo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/7jQdL2KYFSnYMQ3997Ruhr?si=IJQIxm1mTZeu-3MSOAvg1w

L’artista racconta

“Piera è una donna come tante, come non dovrebbe essere. Lei si racconta, racconta quello che ha vissuto nel modo in cui l’ha interiorizzato. Non descrive la violenza che ha subito, descrive il buio che vive quotidianamente dentro di sé. Nel momento storico che stiamo vivendo, che osserva non più in silenzio la violenza di genere, “Aprile” vuole essere il punto di vista di chi ha subito ed è rimasta sola con il suo tormento. “Aprile” vuole essere una voce scomoda, una di quelle che di solito non si ascoltano. Ma questa volta si alza forte, sostenuta da un ritmo sinuoso ed allo stesso tempo deciso che accompagna il racconto donandoli un velo di leggerezza, quanto basta per abbandonarsi al movimento libero del corpo. Che sia liberatorio allora il messaggio di Piera e che sia liberatorio il nostro muoverci sopra le sue note.”

Storia dell’artista

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/ninaifbiografia

Instagram: https://www.instagram.com/_ninaif/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbcC3PIOiDzBSsp10MV9xQA