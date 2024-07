Serie A, il sorteggio del campionato 2024/25: l'Inter debutta a Genova, Juve in casa col Como

Ènata ufficialmente la Serie A 2024/25. Sorteggiate le giornate del campionato che scatterà nel weekend del 17-18 agosto e che si chiuderà in quello del 24-25 maggio. Le pause per lasciare spazio alle nazionali, che giocheranno sia la Nations League sia le qualificazioni per i prossimi Mondiali, sono previste dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall'11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025. Un solo turno infrasettimanale alla decima giornata, non ci sarà sosta invernale: si giocherà nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio. Le Final Four di Supercoppa Italiana - esclusiva assoluta Mediaset -, infine, andranno in scena in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con finale il 7, nello Stadio dell’Università Re Saud.

IL SORTEGGIO

La prima giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

I derby d'andata

5ª giornata (22/9/2024): Inter-Milan

12ª giornata (10/11/2024): Juventus-Torino

19ª giornata (5/1/2025): Roma-Lazio

I derby di ritorno

20ª giornata (12/1/2025): Torino-Juventus

23ª giornata (2/2/2025): Milan-Inter

32ª giornata (13/4/2025): Lazio-Roma

Gli altri big match d'andata

3ª giornata (1/9/2024): Inter-Atalanta, Juventus-Roma, Lazio-Milan

5ª giornata (22/9/2024): Juventus-Napoli

8ª giornata (20/9/2024): Juventus-Lazio, Roma-Inter

9ª giornata (27/10/2024): Inter-Juventus

10° giornata (30/10/2024): Milan-Napoli

11ª giornata (3/11/2024): Napoli-Atalanta

12ª giornata (10/11/2024): Inter-Napoli

13ª giornata (24/11/2024): Milan-Juventus, Napoli-Roma

14ª giornata (1/12/2024): Roma-Atalanta

15ª giornata (8/12/2024): Atalanta-Milan, Napoli-Lazio

16ª giornata (15/12/2024): Lazio-Inter

18ª giornata (29/12/2024): Lazio-Atalanta, Milan-Roma

19ª giornata (5/1/2025): Atalanta-Juventus

Gli altri big match di ritorno

21ª giornata (19/1/2025): Atalanta-Napoli, Juventus-Milan

22ª giornata (26/1/2025): Napoli-Juventus

23ª giornata (2/2/2025): Roma-Napoli

25ª giornata (16/2/2025): Juventus-Inter, Lazio-Napoli

27ª giornata (2/3/2025): Milan-Lazio, Napoli-Inter

28ª giornata (9/3/2025): Juventus-Atalanta

29ª giornata (16/3/2025): Atalanta-Inter

30ª giornata (30/3/2025): Napoli-Milan

31ª giornata (6/4/2025): Atalanta-Lazio, Roma-Juventus

33ª giornata (20/4/2025): Milan-Atalanta

34ª giornata (27/4/2025): Inter-Roma

36ª giornata (11/5/2025): Atalanta-Roma, Lazio-Juventus

37ª giornata (18/5/2025): Inter-Lazio, Roma-Milan



Sky - Buongiorno, il Napoli ha tutti gli accordi con agente e Cairo: firmerà o aspetterà l’Inter?

Nelle ultime 48 ore il Napoli ha chiuso l’accordo con il Torino per Alessandro Buongiorno sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Pagamento triennale. Negli ultimi giorni ci sono stati degli incontri tra il club azzurro e l’agente del difensore per cercare un accordo sull’ingaggio, sui diritti d’immagine, sulle commissioni e su una clausola rescissoria che inizialmente il Napoli non voleva inserire.

Oggi De Laurentiis, Manna e Chiavelli hanno nuovamente incontrato Beppe Riso per venire incontro alle sue richieste sulla clausola (di 70 milioni) che sarebbe valida dal terzo anno di contratto in poi dei cinque complessivi.

Inserimento Inter - Il Napoli pensava di aver fatto il massimo, ma l’Inter dopo aver perso Buchanan per infortunio e viste alcune possibili offerte arabe per de Vrij, decide di prendere in considerazione l'idea di prendere un difensore centrale e si informa su Buongiorno parlando con il suo agente. Se Buongiorno deciderà di aspettare l’Inter, le cose per il Napoli diventeranno molto difficili. Viceversa, se il giocatore accetta il Napoli, allora l’inserimento dell’Inter sarà stato tardivo. C’è una cena in corso a Milano tra Buongiorno e il suo agente per parlare del suo futuro. A riferirlo è Sky Sport.



Juventus, c’è l’accordo sul contratto con Koopmeiners

La novità è che presto Juventus e Atalanta riprenderanno a parlare di Koopmeiners. L’arrivo di Zaniolo in nerazzurro spinge l’olandese verso nuovi lidi e si sa che il suo interesse principale è quello a colori bianconeri. C’è l’accordo tra Giuntoli e il suo agente Baving per un contratto da 4,5 milioni a stagione più bonus. Non resta che trovare la formula giusta per convincere l’Atalanta, visto che la Juve non vuole allontanarsi dall’offerta di 40 milioni e i bergamaschi ne vogliono 60. Nel frattempo, come riporta Alfredo Pedullà, il centrocampista olandese ha detto no alle offerte provenienti dalla Premier League perché vuole solo la Juve e attende un accordo tra bianconeri e Atalanta.

Thiago Motta lo vuole per completare un centrocampo nuovo di zecca con Douglas Luiz e Thuram. I pezzi pregiati che possano garantire il tesoretto per arrivare a Koop non mancano di certo. Dopo aver piazzato Kean e Kaio Jeorge, Giuntoli ha comunque parecchi giocatori da vendere. Innanzitutto uno tra Chiesa e Soulé. Con il primo i dirigenti bianconeri sono disposti a scendere dall’originaria cifra di 40 milioni (potrebbero accontentarsi di 25), mentre per l’argentino la valutazione è sempre di 40. Poi c’è Huijsen, rientrato dal prestito alla Roma, che può garantire tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ci sono da piazzare anche McKennie, Milik e Kostic. Non mancano, insomma, i giocatori che possano garantire la cifra giusta per arrivare all’olandese, il vero grande obiettivo della Juventus 2024-25.



Mercato, colpo Atalanta: arriva Zaniolo dal Galatasaray

Giornata di lavoro per l’arrivo di Nicolò Zaniolo all’Atalanta che ha portato i propri frutti. Il club italiano ha infatti trovato l’intesa definitiva con il Galatasaray sulla base di un prestito (a 3.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 16 e che scatta al 60% delle presenze stagionali. A questo, vanno aggiunti anche circa 2.5 milioni di euro di bonus, per un totale dell’operazione che potrebbe arrivare a toccare i 22/23 milioni. Il giocatore 25enne (compiuti, tra l’altro, il 2 luglio), torna in Italia: visite mediche già nella giornata di oggi.

Dopo la sua esperienza alla Roma conclusa nel gennaio 2023, Zaniolo ha trascorso l’ultimo anno e mezzo lontano dall’Italia. Trasferitosi al Galatasaray, l’azzurro ha poi svolto l’ultima annata in Premier all’Aston Villa. In Inghilterra, Zaniolo vanta 1363 minuti, per un totale di 39 partite e 3 gol raccolti in stagione.



Hermoso in stallo: distanza tra le richieste dello spagnolo e l’offerta del Napoli

Non ci sono progressi per il passaggio di Mario Hermoso al Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo la scadenza contrattuale con l'Atletico Madrid, il centrale difensivo sta vagliando diverse ipotesi per il suo futuro. Permane però una distanza abbastanza corposa fra la proposta formulata dal Napoli - un triennale da 3,5 milioni - e la richiesta, visto che Hermoso vuole capitalizzare il suo status da svincolato, chiedendo 5 milioni all'anno per tre stagioni.

Da capire se la situazione di stallo potrà essere sbloccata nei prossimi giorni. L'intenzione di giocare in Serie A c'è, così come ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa. Hermoso ha diverse offerte, dall'estero, non solo dall'Arabia. La distanza c'è ancora e non sarà semplice capire chi cercherà di abdicare dalla propria posizione. Il difensore nella scorsa stagione ha giocato 45 partite - 31 nella Liga e 9 in Champions League - di fatto ricoprendo una posizione da titolare nonostante l'ultimo anno di contratto che gli era rimasto.

Il problema non sono - come sottolineato da più parti - le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta del calciatore e il Napoli stesso, comunque deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni.