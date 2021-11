Per De Luca i no vax (e i no green pass) sono incoerenti e irresponsabili:

"Siamo sull’orlo della barbarie" ha dichiarato ieri il presidente della regione Campania, durante una conferenza stamnpa. "La libertà si esercita entro i limiti ed entro l’ambito di rispetto per la vita, la salute e la libertà degli altri. Libertà non significa fare quello che ci passa per la testa. Significa rispondere ai doveri del vivere in comune. Tutti abbiamo dei doveri e dei limiti alla nostra libertà quando il bene da tutelare è la salute e in tanti casi la vita".

In risposta alle dichiarazioni di De Luca, sui "soliti" canali Telegram, no vax e no green pass hanno commentato che il presidente della Campania "ormai puzza di cadavere", "chi di napalm ferisce, di napalm perisce?", "..andate a bruciargli la casa", "vacciniamolo! un colpo per ogni marca", ecc.

In particolare i commenti sono stati rilasciati su una chat di Telegram denominata "Basta Dittatura". Tra i commenti, ce n'è anche uno in cui si dà la ricetta su come produrre napalm in casa utilizzando nafta, olio di palma, alluminio...