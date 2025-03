Caught Stealing si posiziona tra i titoli più attesi della prossima stagione degli Oscar, con la Sony Pictures che punta a trasformare il thriller poliziesco di Darren Aronofsky in un serio contendente per le ambite statuette. Aronofsky, celebre per la sua filmografia audace e visionaria, che spazia da "Requiem for a Dream" a "The Whale", torna dietro la macchina da presa per un progetto che promette di mescolare azione adrenalinica, suspense psicologica e una discesa vertiginosa nella follia umana.

La trama segue le vicende di Hank Thompson, un ex giocatore di baseball la cui carriera è stata bruscamente interrotta, interpretato da Austin Butler. Thompson si ritrova catapultato nel pericoloso sottobosco criminale della New York degli anni '90, costretto a lottare per la sopravvivenza in un ambiente ostile e spietato.

Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo noir di Charlie Huston, che ha curato personalmente la sceneggiatura, garantendo una fedele trasposizione dell'opera letteraria. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 29 agosto 2025