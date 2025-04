Nel nuovo singolo, Giangilberto Monti racconta la dolce malinconia del tempo perduto

Con “Un tempo piccolo”, Giangilberto Monti ci invita a rivedere Franco Califano sotto una nuova luce. Lontano dai cliché, il brano si presenta come una delicata confessione in musica, arricchita da sonorità jazz e da un’interpretazione vocale intensa e misurata. Il progetto si articola in un concept album prodotto da Fort Alamo/Warner, che accompagna anche un radiodramma musicale trasmesso dalla RSI. Monti, fine conoscitore della canzone francese e autore teatrale, unisce musica e racconto in una narrazione elegante e profonda.

“Un tempo piccolo” diventa così non solo una cover, ma un atto d’amore verso la canzone d’autore italiana. Un brano che lascia spazio alla memoria, alla fragilità e alla bellezza del tempo che passa.

Etichetta: Fort Alamo / Warner Music

Radio date: 4 aprile 2025

