Professione modella di Fatti per il Successo Academy è il nuovo fashion concept, che richiede un lavoro di ricerca più ampio, promozione d’immagine e management. Il nuovo segmento dell’Academy vuole soddisfare numerose richieste per raggiungere diversi obiettivi in linea con le nuove esigenze del mercato dello show business.

Che cosa devono fare tutte le aspiranti modelle e influencer per entrare a far parte di questo nuovo e ambizioso progetto di promozione e management artistico? Quali requisiti anagrafici devono possedere? Come si legge sul sito iGossip.it il titolare dell’Accademia Fatti per il Successo, Miky Falcicchio, ha invitato le ragazze interessate, che hanno un’età compresa tra i 17 e i 30 anni, a inviare il cv o semplicemente i dati personali con allegato due foto a modellaprofessione@gmail.com. I profili idonei verranno ricontattati per entrare a far parte dell’Academy.

Uno dei principali obiettivi è quello di costruire un percorso su misura, adattandolo ai nuovi mutamenti del mondo dello spettacolo. Oggi non si può vivere dal semplice lavoro di modella, ma occorre adattarsi ai nuovi sistemi di comunicazione per poter ricoprire diversi ruoli che vanno dalla web influencer alla modella fino alla showgirl in tv.

Sui suoi profili social Miky Falcicchio ha voluto chiarire un aspetto importantissimo per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo dello show business nazionale e internazionale: "Da circa vent'anni collaboro con editori, produttori e addetti ai lavori di emittenti nazionali e locali. Oggi sono impegnato per alcuni progetti con autori e produzioni nazionali, locali per alcuni esperimenti e format televisivi che a conti fatti, si stanno dimostrando positivi e in crescita. Come me, molti volti di programmi Mediaset e Rai lavorano e partecipano assiduamente con emittenti locali - ha continuato il talent scout e manager pugliese -, pur non avendone bisogno, ma evidentemente si sta meglio. Poi mi capita di ascoltare ragazzi (senza esperienza e gavetta televisiva di nessun tipo) snobbare emittenti, che soprattutto a loro farebbero bene, se ne avessero la possibilità, evitando di intraprendere altri percorsi discutibilissimi. Consiglio sempre di iniziare dal teatro o dalle piccole emittenti per imparare, mettersi in gioco e sbagliare se necessario, ma fatelo presto e prima del famoso treno che arriva solo se, qualcuno vi notasse e chiaramente foste pronti a prenderlo".

Consigli preziosissimi e utilissimi per tutti i giovanissimi e le aspiranti modelle, web influencer e showgirl che vorrebbero intraprendere questo percorso artistico.