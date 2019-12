Da Venerdi 6 Dicembre in tutti i digtal store e nelle radio italiane “Bellezza collaterale”, il nuovo singolo del cantautore campano Antonio Braccolino, brano che nasce da una riflessione in merito all’assenza, a tutti quei momenti in cui qualcosa non c’è: “alla bellezza collaterale dell’assenza”.

Il testo e la musica portano la firma di Giole Di Tommaso, la produzione musicale invece è di Mario Tortoriello. Il brano, registrato presso lo Studio Magic Sound di Salerno, è un vero e proprio crescendo musicale ed emotivo, che vuole porre l’attenzione sulla capacità di accogliere persino un imprevisto, un effetto collaterale della Vita. Ma soprattutto la canzone è un’esortazione al “tornare”, perché troppe volte l’assenza di qualcosa è il risultato dell’ostinarsi a calcolare e il non vedere ciò che invece già c’è, già è: “che alla felicità non si arriva, ci si deve soltanto tornare!”. Per il videoclip, la sceneggiatura è di Agostino Devastato, la regia è di Mario Sposito. La produzione artistica ed esecutiva dell’intero progetto è di Antonio Braccolino.

Antonio Braccolino è nato a Napoli, ma cresce e vive tutt’ora in Provincia, a Brusciano.

Intraprende giovanissimo lo studio della Musica e si Diploma in Canto presso il Conservatorio G.Martucci di Salerno. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della Musica Classica, prendendo parte a diversi spettacoli musicali, tra le produzioni più importanti quella con i Laboratori Artistici del Teatro S.Carlo di Napoli e l’Opera di Parigi. Attento alla scrittura musicale contemporanea, ha cantato per varie prime esecuzioni assolute di Compositori italiani. Attualmente è seguito dal Vocal Coach Francesco Ruocco e nella costante ricerca di nuove forme espressive è arrivato al suo primo singolo “Bellezza collaterale” che segna anche l’inizio professionale in questo nuovo genere musicale.

Social:

www.facebook.com/braccolinoantonio/

www.youtube.com/channel/UCOlItnHPOOcgunLdvVtfYyA