Torna la “Champions League” per l’ultimo atto della fase a gironi.

Si parte alle 18,55 con Napoli-Genk. I partenopei, segnala l'agenzia Agimeg, sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e sono favoriti con una quota di 1,17. Difficile la vittoria del Genk, quotata a 14,00.

A seguire, alle ore 21 al “Meazza”, l’atteso “big match” tra l’Inter (a 1,57) e il Barcellona (a 5,25). Domani alle 18:55 l’Atalanta (a 2,55) si recherà a Donetsk per affrontare lo Shakhtar (a 2,60). Leader indiscusso del “girone C” è il Manchester City, già qualificato, con 11 punti, Shakhtar a 6, Dinamo Zagabria a 5 e la Dea a 4. Equilibrio nelle quote per la sfida in Ucraina, con i bergamaschi che per qualificarsi devo battere lo Shakhtar e sperare poi che la Dinamo Zagabria non vinca con il Manchester City.

Alle ore 21 a Leverkusen il Bayer (a 2,00) riceverà la Juventus (a 3,65). La “Vecchia Signora”, già agli ottavi, guida il “girone D” con 13 punti, segue l’Atletico Madrid con 7, il Leverkusen con 6 e il Lokomotiv Mosca con 3. Nell’altra sfida del girone i “colchoneros” affronteranno allo stadio “Wanda Metropolitano” i moscoviti, fanalino di coda.





