Spinazzola si presenta a Napoli: “Conte mi ricorda Gasperini”



Dopo l’esordio di ieri con la maglia del Napoli nella prima amichevole estiva contro l’Anaune Val di Non oggi Leonardo Spinazzola è stato presentato alla stampa. “Ho scelto Napoli perché sono convinto che posso dare ancora tanto. Quest’anno ci possiamo divertire e possiamo dar fastidio a tante squadre”, ha detto in conferenza stampa.

Il motto del mister ‘Amma faticà’?

“Ci sta tutto visti i primi sette giorni. Le motivazioni dei miei compagni sono alte. Conte su questo è veramente forte ad alzare ogni giorno sempre di più l’asticella”.

Quanto ha inciso Conte nellascelta?

“Era da tanto che dovevamo incontrarci, ci sentiamo da tempo. Dopo tanti anni siamo qui a lavorare insieme e questo sicuramente ha inciso tanto sulla mia scelta come la squadra che è molto forte”.

Hai sentito Lukaku?

“Sì, ci sentiamo spesso, anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo…”.

Cos’è l’effetto Conte?

“Il mister ci spinge oltre ogni limite, anche una banale tattica diventa una corsa mentale e fisica. Ha dei concetti che sono molto validi. Se ascolti le sue parole e le sue idee sono grandi concetti”.

Infortuni in carriera?

“Non è vero che faccio poche partite, ho avuto un incidente incredibile ma nei due anni precedenti avevo fatto 78 partite, ma sembra ne faccia dieci all’anno. Va bene così. Io non devo rilanciarmi, devo solo continuare come negli ultimi due anni che sono stati belli”.



Morata al Milan: “Convinto da Ibra”

Alvaro Morata ha effettuato le visite mediche con il Milan a Madrid. L’attaccante è pronto a firmare un contratto di 4 anni con i rossoneri con opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro più bonus a stagione: “Non vedo l’ora di tornare in Italia. Ho i migliori anni della carriera davanti a me”.



Lazio, a un passo Castrovilli. Già effettuate le visite mediche

La Lazio è vicina a Gaetano Castrovilli: il centrocampista classe 1997 si è svincolato dalla Fiorentina ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. L’accordo con l’entourage non è ancora arrivato ma la Lazio è fiduciosa di chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Il club di Lotito offre un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione, l’ex viola chiede un biennale secco con opzione per un terzo anno. Castrovilli ha visitato anche le strutture di Formello nei passati giorni ed è stato già sottoposto alle visite mediche, con esito confortante.



Caso plusvalenze, chiesto rinvio a giudizio per Agnelli ed ex dirigenti Juve

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex numero uno del club Andrea Agnelli e per gli altri soggetti coinvolti, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Nei confronti degli indagati le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.



Mediaset - Osimhen-Psg, si è sbloccata la trattativa! Da Dimaro due indizi sull'addio

Victor Osimhen è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Nelle ultime ore, la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante nigeriano al PSG sembra essersi sbloccata e andare verso la chiusura.

Ancora ci sono molti dettagli da limare (come prezzo finale del cartellino e ingaggio), ma la direzione presa sembra essere quella giusta. A questo va aggiunta l'assenza di Osimhen nell'amichevole di ieri del Napoli e all'allenamento odierno, che ha osservato solamente da bordo campo. Lo riporta Sportmediaset.