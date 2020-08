Per il secondo giorno consecutivo la Francia registra più di 4.500 contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero dei ricoverati continua a diminuire.

Per la precisione sono 4.586 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 registrati dalle autorità francesi, comunque in leggero calo rispetto ai 4.771 del giorno precedente.

In ogni caso, queste cifre solo le più alte registrate in Francia da metà aprile e portano il numero totale di casi in quel Paese a 234.400 dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda il dato dei decessi, nelle ultime 24 ore sono stati 23, con il totale che raggiunge così i 30.503.

Oggi, oltralpe, sono stati registrati 41 nuovi focolai di Covid-19, dato che aggiunto ai precedenti porta a 283 i focolai attivi.



I dati rilasciati oggi dalla Spagna non sono meno preoccupanti con 8.148 nuovi contagi di cui 3.650 sono relativi a tamponi effettuati giovedì, mentre gli altri circa 5mila sono il risultato di test effettuati nei giorni precedenti, ma finora non conteggiati. Il numero totale di persone contagiate, arriva così a 386.054.

Venerdì il premier Pedro Sánchez è tornato alla Moncloa, dopo aver terminato le sue due settimane di vacanza trascorse alle Canarie, e oltre alle misure da prendere per circoscrivere l'allargarsi del contagio, dovrà affrontare anche il tema spinoso del ritorno a scuola in sicurezza, praticamente un rebus per qualsiasi Paese in tempo di pandemia.

Nel frattempo una sentenza ha annullato a Madrid e nella regione ad essa collegata il divieto di fumare per strada se non viene rispettata una distanza interpersonale di 2 metri.