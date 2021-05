Intercettare le risorse messe da disposizione dal Ministero dell’Interno e da quello dell’Istruzione per riqualificare le strutture scolastiche: la Giunta municipale ha approvato il progetto redatto dai tecnici dell’Assessorato ai Lavori pubblici per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dell’asilo nido comunale per l’importo di mezzo milione di euro consentendo la partecipazione dell’Avviso pubblico, col quale il Governo centrale ha messo a disposizione ben 700 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. “Mi auguro in un positivo riscontro di questa nuova richiesta di fondi – afferma l’Assessore Santi Romagnolo – visto che con 500 mila euro riusciremmo non solo ad operare una manutenzione straordinaria finalizzata all’eliminazione dei fenomeni di umidità, ma anche a migliorare il comfort termico con la riduzione dei consumi energetici attraverso l’uso di fonti rinnovabili, operando anche la sistemazione dell’area esterna con la fornitura e l’installazione di nuovi giochi”.