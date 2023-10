Il singolo d’esordio della giovanissima cantante torinese vincitrice per la sezione inediti del contest Milano Sing Gala

L’amore per un fratello nel dolore di una malattia.

“Bro” segna l’esordio discografico della giovanissima artista torinese Asia D’Ambrosio, un brano pop-dance dentro cui si fa vivo il dolore per la malattia di un fratello. Per lei ogni canzone diviene l’arte che permette alle nostre emozioni di venir fuori tramite suoni e parole. Sono storie, pensieri, vissuti, ricordi e molto altro.



«Il singolo descrive ciò che lui è per me, cioè ossigeno. Quando mi sono resa conto che lo stavo perdendo ho capito che senza di lui nulla avrebbe più avuto senso. L’amore e i sorrisi reciproci ci hanno dato la forza per superare questo momento e per continuare a inseguire i nostri sogni» Asia D’Ambrosio

Nasce a Torino il 14 maggio 2007.

Scopre la musica all’età di 3 anni e l’anno successivo canta “Kalinka” alla trasmissione di Rai Yo-Yo, “Le storie di Gipo”.

Ad aprile 2015 partecipa a “Vocine Nuove Castrocaro” dove canta “All’Alba Sorgerò” aggiudicandosi come finalista un videoclip che è in rete. Ha vinto il concorso “Una Canzone dal Cuore” con il brano “L’amore esiste” e l’anno successivo il podio. Ha registrato la colonna sonora per un film andato in onda al Cinema. Ha partecipato al concorso “Pianezza in Festival” aggiudicandosi il secondo posto. Ha sostenuto due concerti: uno nel centro di Torino e l’altro nella piazza del suo paese per la festa patronale. Ha partecipato per due volte al concorso “Sanremo Junior” arrivando anche alla finalissima. A marzo del 2023 ha partecipato alla trasmissione televisiva “International Music Star” trasmessa anche su Sky. Ha partecipato al Contest TMF, al Contest di Roma “Promozione Radiofonica italiana”, al contest “Milano Sing Gala” e a “Sanremo New Talent” dove ha vinto anche dei premi.

Ha inciso il suo primo inedito “BRO” e sta lavorando su un nuovo singolo che uscirà tra poco.



