A luglio 2020 la techno piena di emozione e melodia della dj producer toscana Ross Roys ha totalizzato 3500 ascoltatori su Spotify. Chi ha voglia di scoprire il suo sound non deve far altro che cliccare qui: spoti.fi/RossRoys.

Non è l'unica buona notizia per chi ama l'elettronica che sa anche colpire al cuore. Sul canale Mixcloud di Meet Music, community dedicata a chi vive di musica soprattutto elettronica, ecco un dj set di mezz'ora realizzato da Ross Roys. E' la colonna sonora perfetta per chi ad agosto ha voglia di ritmo ed energia.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Ross Roys, dj producer specializzata in techno con il cuore, musica che mette sempre insieme ritmo e melodia. Tra i locali in cui si è esibita, Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Che stai facendo di bello in questo momento a livello musicale?Sto lavorando a nuove tracce, sto aiutando un amico ad organizzare eventi nella mia zona e a giorni iniziamo le riprese del video di "Liz", un mio recente singolo. E non è tutto: con amici addetti ai lavori e sto pensando ad un'etichetta tutta mia... Sono un bel po' di cose. (NDR: chi vuol ascoltarsi un brano di Ross Roys su YouTube può cliccare qui, su "Wind". O per fare da contrappunto a un vento marziano. E' un brano da ascoltare, non solo da ballare, perché fluisce in modo originale).

Che sound ha quest'estate strana?Il sound di quest'estate non lo percepisco come qualcosa di originale, ma per ora sembra il rimpasto del sound della scorsa, con toni smorzati. E il reggaeton non credo sia in calo, mi sembra decisamente presente.

Che musica stai ascoltando in questo periodo?Nel panorama pop ascolto The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eilish e i nostri Elodie, Achille Lauro e Levante.

Che musica stai invece proponendo con le tue produzioni? Nelle produzioni sto proponendo una techno molto melodica con note che fluendo trascinano "verso l'infinito ed oltre!" (cit. Buzz Lightyear). Credo sia naturale sentire una forte voglia d'evasione...

E' cambiato il tuo modo di lavorare in studio di registrazione in questo periodo così strano? Ho imparato ad essere indipendente, ho studiato tantissimo cataste di appunti e libri lasciati per anni a prendere polvere.

C'è voglia di divertimento o il periodo è troppo difficile per rilassarsi davvero con la musica? La voglia di divertirsi è tanta, ci sono nuove regole da rispettare ma non saranno quelle a fermare chi vuol divertirsi davvero. Gli altri continuino pure a stare sul divano.

Il divertimento e la musica sono fondamentali per ripartire davvero... hai qualche idea per farlo nel modo giusto?L'anno scorso avevamo preso accordi per una barca con console ed altre ormeggiate intorno, poi tutto purtroppo sfumò. Quest'anno mi sembra la soluzione ideale per mare e laghi. Qualcuno ha iniziato ad organizzare eventi di questo tipo...

Ross Roys Dj set su Mixcloud Meet Music

www.mixcloud.com/meetmusic/ross-roys-x-meet-music

Ross Roys (social, photo, info)

lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj