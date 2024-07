Ieri sera negli storici locali di Giolitti Eur, si è svolto l'incontro rotariano, preceduto dal 1° Consiglio Direttivo che ha indicato gli obiettivi del Club per l'anno rotariano 2024-2025, con le comunicazioni del Presidente Paola Mariani a tutti i componenti del Direttivo.

Si è posto il focus anche sul Giubileo 2025, con l'indicazione di percorsi rotariani nella citta eterna e azioni di service, esposti dalla socia Monica Valeri, Presidente della commissione straordinaria Giubileo e rapporti con la Santa Sede.

Il Presidente della Sotto Commissione Cultura Riccardo De Paoli, ha proposto un ciclo di passeggiate alla scoperta della Roma Antica e Medievale.

Il Presidente del Club Rotary Roma Urbe Eterna Paola Mariani, ha esortato tutti i soci affinché il Giubileo 2025 diventi, come stabilito anche dalla quarta via d'azioni del Rotary, come azione internazionale, per promuovere la pace tra i popoli e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci.

La serata è proseguita in uno splendido convivio di Amicizia tra tutti i soci e gli ospiti intervenuti.