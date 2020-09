Nasce una nuova piattaforma che spinge gli universitari a mettersi in gioco, ad applicare le proprie conoscenze ed acquisire esperienza, oltre che generare una buona rete di contatti per il futuro.

Il mondo lavorativo sa essere crudele, diffidente rispetto a chi è agli inizi, ma anche ricco di opportunità. La maggior parte degli Universitari non è consapevole di essere già in possesso di tutte le qualità necessarie per entrare a farne parte tranquillamente e, prima di trovare la propria strada, inciampa in errori banali.

La nostra nuova piattaforma si basa sul concetto di “collaborazione”, sul creare una vera e propria alleanza tra gli studenti, che gli consentirà di guadagnare mettendo a disposizione le proprie competenze. La vicinanza con chi si trova nella stessa situazione potrebbe stimolarti a fare di più ed aiutarti a migliorare in fretta.



Come si sviluppa

Il servizio mette a disposizione di ogni studente iscritto un profilo personale. Può essere un buon modo per presentarti agli altri per come sei realmente, una sorta di biglietto da visita virtuale. E’ fondamentale curarlo nei minimi dettagli, inserendo post che esprimono la tua personalità, le tue capacità e le tue qualità. Puoi pubblicare foto e video attraverso cui far capire agli altri utenti cosa sei in grado di fare.

Questa piattaforma punta a diventare un vero e proprio social interamente dedicato agli universitari, in cui potrai sentirti a tuo agio e sviluppare le tue skills lavorative.

A tua disposizione avrai diversi metodi di interazione: post, commenti, invio appunti, messaggistica privata, condivisione post. Quando ti imbatti in un profilo che potrebbe interessarti puoi aggiungerlo alla lista contatti per non perderlo di vista e seguire tutti gli aggiornamenti.

Il progetto nasce con lo scopo di conformarsi a te, adattandosi alle tue preferenze. Nella dashboard troverai tutti i riferimenti a ciò che ti piace di più.



Richiesta di lavori e Alleanza di cervelli

Oltre ad accrescere la tua conoscenza potrai anche concentrarti sull’aspetto pratico. Agli utenti verrà data la possibilità di pubblicare un post in cui descrivere la richiesta di uno specifico lavoro. Una volta preso visione della domanda, avrai la possibilità di proporti per il lavoro inviando un preventivo e poi portarlo a termine in totale autonomia.

Un’altra delle opportunità che ti proponiamo, se deciderai di far parte di questa piattaforma, è il tuo inserimento all’interno di un “Alleanza di cervelli”.

Parliamo di un gruppo di persone con differenti abilità e conoscenze che lavorano insieme per raggiungere uno stesso obiettivo.

Potrai costruire la tua personale Alleanza di Cervelli in base al lavoro che devi portare a termine, lasciando anche delle posizioni aperte per cui gli altri utenti potranno candidarsi. Oppure, se preferisci, potrai essere tu stesso a decidere chi inserire. Questo ti darà la possibilità di selezionare i migliori utenti per la tua alleanza.

Sarai così in grado di migliorare le tue capacità di team working, ad oggi estremamente importante, o potrai testare la tua leadership, per comprendere ciò che si adatta meglio alla tua personalità.

La creazione e lo sviluppo di questa piattaforma potrebbero realmente cambiare le prospettive lavorative e professionali di molti Universitari, tra cui potresti essere presente anche tu.

Perché non tentare?