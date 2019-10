Il Milan di Pioli non sterza, anzi, anche all'Olimpico si concede un fuori-pista inatteso, l'ennesimo in una stagione finora a dir poco deludente.

La Roma invece si rialza e lo fa grazie alle reti di Dzeko e del rinato Zaniolo, che dopo le critiche di Capello ha risposto con due reti nelle ultime due gare.

Giallorossi che salgono a quota 16 e si ritrovano ad un passo dal quarto posto, Milan che invece rimane a quota 10, addirittura a ridosso dell'ultima posizione in classifica distante appena tre punti dal Diavolo.

La Roma passa sul finire del primo tempo: croos di Mancini e colpo di testa di Dzeko sul secondo palo. Ad inizio ripresa il gol del Milan che pareggia con Theo Hernandez, la cui conclusione c'è una deviazione di Smalling ad ingannare il portiere Pau Lopez.

Ma bastano 4 minuti a Zaniolo per riportare i giallorossi in vantaggio fruttando un errore in fase di disimpegno della difesa del Milan, si ritrova libero al limite e di sinistro spiazza Donnarumma.