Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...





Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti? Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?

La passione per la musica l’ho sempre avuta fin da piccola. Sono sempre stata legata alla musica infatti per anni ho suonato il violino e solo in adolescenza ho scoperto l’amore per il canto. Ritengo di essere una ragazza molto determinata e quando mi pongo un obbiettivo lo porto sempre a termine. La dinamicità e la sincerità sono due caratteristiche che mi rispecchiano. È difficile spiegare come mi sento artista ma credo di sentirmi tale ogni volta che tramite il canto riesco a trasmettere ciò che provo alle persone che mi ascoltano.

Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?

Ciò che desidero per il mio futuro è laurearmi continuando a cantare e per questo partecipare quanto più possibile ai contest al fine di continuare a migliorare nella speranza di farmi conoscere nel mondo della musica.

Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?

Non sono ancora riuscita a scrivere un mio inedito ma sicuramente è il prossimo passo. Ciò che cerco di trasmettere nella mie canzoni è quello che provo e sento agli altri perché ritengo che cantare consista proprio nei condividere con gli altri le proprie emozioni.

Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?

Delle band che secondo me i giovani d’oggi farebbero bene ad ascoltare sono “I pinguini tattici nucleari” e i “Maneskin” perché anche se trattano due generi differenti sono due gruppi musicali che trasmettono un sacco di emozioni con le loro canzoni.

Come descriveresti la piazza musicale italiana?

Se dovessi descrivere la piazza musicale italiana con una parola penso sarebbe “ricca” perché al suo interno possiamo trovare diversi generi e cantanti conosciuti da anni come Elisa, Ermal Meta o Giorgia.

Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?

Principalmente il genere di musica che faccio è il pop perché in questo momento mi rispecchia.

Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare?

Il genere di libri che preferisco è quello autobiografico-realistico. L’ultimo libro che ho letto e che mi è piaciuto veramente tanto è “il giovane Holden”, un romanzo anticonformista che mi ha ricordato che la vita bisogna viverla e non subirla e “Se questo è un uomo”, ogni volta che lo leggo mi ricorda che ognuno di noi deve dare il meglio di se ogni giorno affinchè gli errori del passato non si ripetano.

Chi ti ha ispirato nella tua carriera? Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?

Come cantante il miei punti di riferimento maggiori sono Adele e Ultimo perché riesco quasi sempre a indentificarmi in ciò che scrivono o interpretano.

Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” un all’interno del panorama musicale contemporaneo? Cosa pensi dei talent?

Penso che non sia facile inserirsi nel mondo della musica e per questo è fondamentale partecipare a più contest possibili per farsi conoscere nel mondo della musica. Penso che i talent siano un’occasione per mettersi in gioco e per avere un’opportunità di mostrare il proprio talento.

Progetti in cantiere?

Sicuramente partecipare a più contest nella speranza di continuare a migliorare e di trovare la mia strada nell’ambiente musicale.