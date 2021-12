Salvo sorprese dell'ultimissima ora si disputeranno tutti e sei, dei nove previsti, gli incontri della Premier League per il boxing day.

In ogni caso, ci sono state comunque delle defezioni. La prima riguarda Steven Gerrard, manager dell'Aston Villa impegnato oggi contro il Chelsea, ieri risultato positivo al Covid.

La seconda, dell'ultimo momento, è quella di un altro manager, il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira, la cui squadra è impegnata in trasferta nel derby contro il Tottenham di Antonio Conte.

Venerdì, Vieira aveva dichiarato che nella sua squadra erano stati registrati un paio di positivi. Oggi, anche lui lo è risultato e non sarà pertanto presente in panchina. Inutile aggiungere che la Premier non ha accettato alcun rinvio per la partita programmata alle 15, ora locale, di questo pomeriggio.

Le tre partite di Premier League che avrebbero dovuto disputarsi oggi e rimandate a causa dei contagi che hanno colpito i club sono: Liverpool - Leeds, Wolves - Watford e Burnley - Everton.

In totale, sono finora 13 le partite della massima serie inglese rinviate a dicembre a causa della pandemia.