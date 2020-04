Gesto encomiabile quello di Simone Barotti. L'artista romano rende noto che i proventi di tutti i download del suo brano del 2015 "Le Rose" verranno devoluti all'Ospedale Spallanzani di Roma.

"abbiamo scelto un brano non nuovo ma che è molto amato... non volevo diventasse una operazione commerciale" queste le parole di Simone in una storia Instagram.

In effetti l'ultimo singolo del 2019 è "Quando spegni la luce" ma evidentemente il cantante ha voluto sottolineare il gesto con uno dei brani piu' amati della sua discografia cantato i coppia con la cantante e youtuber Melissa Camponeschi.