Maria Cristina Malagoli nasce a Cagliari il 12 settembre 1960, laureata in Scienze Motorie e docente c/o il Liceo Scientifico “L.B.Alberti” di Cagliari fin dal 1987. Dapprima consegue il diploma ISEF nel 1981 e poi perfeziona i suoi studi conseguendo la laurea quadriennale in Scienze Motorie nel 2002 c/o l'Università di Tor Vergata di Roma.

Sposata con Mario Mundula nel 1984, ha due figli, Alice e Andrea, che sono la sua luce nel buio e due bellissimi cani di nome Wanda e Maya.

Autrice di tre romanzi: “Luce nel buio”, “Siamo destinati” e “Il profumo dell’alba” pubblicati da Amicolibro. Gli scritti della Malagoli lanciano un grido di dolore e di allarme verso il pianeta Terra che sta morendo sotto i colpi nefasti dell'inquinamento ambientale.

Da ottobre 2018 a luglio 2019 segue un corso di Editing diretto da Carmen Salis presso l'Accademia d'Arte di Cagliari.

Nel dicembre 2019 le viene conferita una menzione d'onore al Concorso Letterario della Consulta delle Donne di Elmas con un racconto dal titolo “Lo schiaffo”.

Da dicembre 2019 a febbraio 2020 segue un corso di Scrittura di Fantascienza diretto da Andrea Fulgheri e Matteo Floris presso l'Accademia d'Arte di Cagliari.

Il primo romanzo della Malagoli: “Luce nel buio” parla di quattro giovani adolescenti che si ritrovano, loro malgrado, ad essere protagonisti di un incontro che cambierà per sempre le loro vite. Sara, Matteo e Luca durante una festa organizzata nella villa di Camilla, loro compagna di scuola, a Porto Giunco Villasimius, dove avevano bevuto e fumato canne, corrono a perdifiato verso la spiaggia e, nel buio della notte, vedono una luce nel cielo che avanza verso la riva proprio nella loro direzione. Impauriti già da una lezione di scienze svolta a scuola dalla loro professoressa, dove si paventava l'ipotesi che potessero esserci altre galassie e quindi altri pianeti oltre il nostro e spaventati anche da un probabile avvistamento di alieni da parte di Matteo, corrono a perdifiato verso il promontorio a ridosso della spiaggia e si nascondono dietro dei ginepri. Da lì possono guardare verso il mare senza essere visti e quello a cui assistono di lì a poco li avrebbe lasciati inebetiti. Sulla riva atterra una probabile navicella spaziale da dove scendono tre uomini dall'aspetto umanoide fasciati da una tuta argentata. Un libro che parla di valori importanti, temi fondamentali come l’inquinamento ambientale e una storia d’amore incredibile.

Vi consigliamo di reperirlo sui maggiori store online o in libreria.