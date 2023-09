Di seguito il quadro prospettato per i prossimi mesi, a partire dall'autunno, da Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nell'ultima conferenza stampa con Emer Cooke, direttore esecutivo di Ema, l'Agenzia europea del farmaco.

"Prevediamo una recrudescenza dell'influenza stagionale e del virus respiratorio sinciziale Rsv. Al contempo, osserviamo anche un aumento della trasmissione di Sars-CoV-2 nell'Ue/Spazio economico europeo e prevediamo che i virus” respiratori “co-circoleranno nei prossimi mesi. Questa co-circolazione metterà le persone vulnerabili a rischio di malattie gravi e di morte, con una maggiore pressione sull'assistenza sanitaria. È difficile prevedere con esattezza quando la circolazione dei virus respiratori aumenterà o raggiungerà il picco”, ha aggiunto Ammon.L'incremento dei casi Covid è probabilmente dovuto all'aumento dei viaggi e ai grandi raduni estivi e al calo dell'immunità dopo un lungo periodo di bassa circolazione del virus.Dobbiamo agire ora per ridurre al minimo l'impatto, tramite stringenti misure di sanità pubblica, tra cui la vaccinazione contro Covid e influenza, l'utilizzo delle misure di protezione individuale, la sorveglianza e la segnalazione.Covid-19, influenza e Rsv rimangono sfide significative per la salute pubblica. Le persone che appartengono a categorie a rischio e sono vulnerabili dovrebbero vaccinarsi, perché la vaccinazione è il modo più efficace per prevenire le infezioni e proteggere da malattie gravi e ospedalizzazione.La co-somministrazione dei vaccini contro Covid e influenza è fattibile. Gli Stati membri prenderanno decisioni sulle loro campagne di vaccinazione nazionali in base alle condizioni epidemiologiche e alla disponibilità di vaccini nei loro Paesi.I nostri modelli hanno mostrato che una campagna vaccinale anti-Covid con un'elevata adesione, rivolta a persone di età dai 60 anni in su, potrebbe prevenire circa il 21-32% di tutti i ricoveri correlati a Covid nell'Ue/Spazio economico europeo fino al 24 febbraio.Per ora non vi è assolutamente alcuna indicazione che le nuove varianti di Sars-CoV-2 possano causare malattie più gravi, o rendere i vaccini meno efficaci contro la malattia grave rispetto alle varianti precedentemente circolate, tuttavia le persone più anziane e quelle con patologie preesistenti corrono comunque un rischio più elevato di andare incontro a esiti gravi se vengono infettate.A inizio settembre, è stata segnalata una trasmissione di Sars-CoV-2 in crescita in più della metà dei Paesi dell'Ue/Spazio economico europeo. Fortunatamente il livello di malattie gravi e di morte era ancora relativamente basso. È importante riservare un'attenzione particolare al Covid-19 nelle fasce d'età più avanzate. E vediamo che 9 su 16 Paesi che riportano i conteggi dei casi divisi per età hanno visto aumentare i numeri negli over 80, e 12 su 16 hanno osservato una crescita nelle persone dai 65 anni in su. I decessi Covid in termini assoluti rimangono bassi rispetto ai livelli riportati in precedenza durante la pandemia, tuttavia 4 su 12 Paesi con dati specifici hanno segnalato di recente dei piccoli aumenti nei morti fra gli over 65.La crescita del contagio coincide anche con l'avvento e il predominio di un gruppo di sottovarianti Omicron denominate XBB.1.5-lik, varianti simili a Kraken, portatrici della mutazione F456L. Inoltre, ad agosto è stato rilevato sporadicamente un nuovo sottolignaggio Omicron, BA.2.86, battezzato sui social Pirola, all'interno dell'Ue/See e fuori. E sebbene siano stati confermati solo pochi casi a livello globale, possiamo sospettare, dal momento che questi casi sono abbastanza dispersi, che vi sia una trasmissione comunitaria a basso livello di questa variante in più Paesi. Si tratta di una variante abbastanza divergente da quelle attualmente in circolazione, il che potrebbe portare a un aumento delle reinfezioni".