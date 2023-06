#Costez Summer Garden Telgate (BG): 30/6 Una Mas + Woodstock Party, 1/7 Thorn Superhero



#Costez Summer Garden Telgate (BG), si balla tutto il weekend: 30/6 Una Mas + Woodstock Party, 1/7 Thorn Superhero



Notte dopo notte, la stagione estiva '23 di #Costez Summer Garden Telgate (BG) continua a fa ballare con il meglio delle sonorità internazionali. E' un fine settimana, quello del 30 giugno e 1 luglio, che riempie di energia. E' tutto da ballare e da vivere con gli amici, in una location perfetta anche con la pioggia. Infatti l'area estiva di #Costez Summer Club è in gran parte al coperto, oltre che fresca, ovviamente.



Venerdì 30 giugno ecco una festa doppia che prende vita nelle diverse sale di #Costez - Telgate (BG). C'è Una Mas, ovvero una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. E c'è pure l'evento Woodstock Party, che mette sul palco la musica Dj Wonka e la voce di Branca. Senz'altro, anche in questo caso, di energia ce n'è. Eccome.



Sabato 1 luglio ecco Thorn, grande professionista del mixer, della musica e della performance, che propone il suo show Superhero. Capelli d'argento e occhiali scuri, da sempre Thorn regala energia ai top club... al #Costez Summer Garden Telgate c'è di che ballare. Eccome.



Riassumendo, per vivere una esplosiva primavera / estate '23 tra sorrisi e musica che mette energia basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. E come sarà l'estate '23? Tutta da vivere, è ovvio... ed è pure un'estate piena di ritmo.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione