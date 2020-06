Le professioni dell’arte possono rappresentare uno sbocco per i numerosi studenti che acquisiscono un diploma o una laurea nelle università e nella accademie italiane. Molto spesso, però, gli atenei forniscono una preparazione prettamente teorica che rende difficile l’inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, in particolare, l’arte contemporanea sta offrendo sempre maggiore spazio a nuove figure professionali come il project manager, l’art handler, il courier, il registrar, l’allestitore di mostre e la didattica. Seguire l’organizzazione di un padiglione alla Biennale di Venezia, oppure gestire il personale in un museo, una galleria privata o uno spazio no profit .... si tratta di una mansione che richiede la capacità di lavorare in modo indipendente e collaborativo per seguire i progetti dalla nascita e /o dalla proposta alla consegna finale. Seguire la realizzazione di un padiglione alla Biennale di Venezia, gestire le diverse professionalità che gravitano attorno la costruzione di una mostra in un museo, o semplicemente per uno spazio indipendente. Gestire, organizzare e amministrare progetti e contratti: queste semplici mansioni richiedono una conoscenza e una competenza pratica che il workshop intensivo della School for Curatorial Studies Venice offre a tutti coloro che desiderano acquisire gli strumenti per poter gestire degli eventi dai grandi musei alle piccole gallerie.



FINALITA’

Il workshop ha come finalità quella di introdurre ai diversi processi che gravitano attorno alla costruzione di una mostra d’arte. Con questa offerta formativa desideriamo fornire tutti gli strumenti necessari per gestire e organizzare progetti artistici dal punto amministrativo e organizzativo. Una figura fondamentale presente in tutte le diverse fasi della costruzione di un evento è denominata project manager che tiene continuamente sotto controllo gli sviluppi dei progetti per garantire che la mostra sia completata e installata nei tempi e nei limiti del budget previsto;

Il project manager è colui che coordina gli incontri con artisti, imprenditori e il personale del museo o della galleria; dirige e coordina i servizi di supporto dei progetti, chiede preventivi e valuta le offerte; Come un direttore d'orchestra il project manager svolge un ruolo determinante nella messa in opera di un progetto relazionandosi con gli artisti, i grafici, seguendo le diverse fasi del progetto dall'idea all'installazione e all'allestimento. Il project manager è colui che prepara, diffonde e sollecita le richieste di qualifiche e negozia gli obblighi contrattuali con artisti e professionisti.



MATERIE DI STUDIO

- Le professionalità gestite dal Project manager

- Gestione e organizzazione del lavoro.

- Il budget e la sua gestione

- Negoziazioni e obblighi contrattuali.

- Preventivi e gare di appalto

- Le timeline

- Problem solving



I DOCENTI

- Francesca Colsante (Ufficio mostre della Collezione Pinault)

- Aurora Fonda (direttrice della School for Curatorial Studies)

- Chiara Barbieri (Collezione Peggy Guggenheim)

- We Exhibit – società di servizi Venezia



IL PROGRAMMA

VENERDI 3 luglio 2020

Ore 10.30/11.00 - Incontro e registrazione al workshop presso gli spazi della Galleria A plus A – San Marco 3073

Ore 11.00 - Presentazione del programma (Aurora Fonda direttrice della scuola)

Ore 13.30 – 14.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 18.30 - How to make things happen: le professioni dell’arte gestite dall’ufficio mostre. (Francesca Colasante – Collezione Pinault).



SABATO 4 luglio 2020

Ore 9.30 – 13.30 - Il project manager di una mostra e le sue mansioni con vari case study. (Chiara Barbieri – Collezione Peggy Guggenheim)

Ore 13.30 – 14.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 18.30 - Strutturare un budget. Le diverse voci di spesa. Esercitazione pratica ed elaborazione di un budget di spesa (Aurora Fonda)

DOMENICA 5 luglio 2020

Ore 9.30 – 13.30 - Gare d’appalto e contratti. Aspetti di carattere amministrativo da considerare nella gestione di un evento. (We- exhibit)

Ore 13.30 – 14.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 18.00 - Che cosa sono le timeline, come si strutturano e come farle rispettare. (We-exhibit)

Ore 18.00 - Discussione e bicchiere di prosecco



COME ISCRIVERSI

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 25 giugno 2020. Entro quella data è necessario compilare il modulo di richiesta di ammissione e inviarlo assieme al Curriculum Vitae alla mail: info@corsocuratori.com.

La conferma di ammissione verrà data il 27 giugno 2020.

Il numero di posti disponibili è limitato, per cui coloro che saranno accettati al work-shop è richiesto di formalizzare immediatamente la loro domanda versando la quota per il workshop e inviando il modulo di iscrizione compilato che trovate sul sito.

La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

Alla fine del workshop viene rilasciato un attestato di frequenza con il programma svolto nel corso dei tre giorni di lavoro e i docenti che vi hanno seguito.

Il workshop è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.





School for Curatorial Studies Venice

San Marco 3073, 30124 Venezia

www.corsocuratori.com

Email: curatorialschool@gmail.com

Tel: +39 041 2770466