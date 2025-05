CASERTA - Al via la 2° Edizione del Corso di Alta Formazione di Criminologia dell’Arte organizzato dal Formed di Caserta presieduto dalla prof.ssa Vittoria Ponzetta in convenzione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il corso, unico in Italia dedicato a quest’argomento, nasce dalle esigenze di creare nuove tecnologie di sicurezza, in competizione con quelle della falsificazione. (In foto il Coordinatore del Corso l’ Avv. Raffaele Gaetano Crisileo di Santa Maria Capua Vetere).

Destinatari: Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, Avvocati, personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, delle Camere di Commercio, Sovrintendenze alle Belle Arti, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Interno, Prefetture, Criminologi, Grafologi, Archeologi, Restauratori di Belle Arti, Scuole di Belle Arti, Scuole Artistiche, Periti d'Arte, Gallerie d'Arte, Gallerie di Antiquariato, Case d'Asta e tutti coloro che lavorano e sono interessati nel campo Artistico.

Il corso ha la durata di 438 ore - Inizio Settembre 2025. – e ha un costo di € 1.500 esente iva, suddiviso in rate.

Il Criminologo dell’Arte – ci informa il Coordinatore del Corso l’ Avv. Raffaele Gaetano Crisileo di Santa Maria Capua Vetere - è specializzato nel riconoscere tecniche di falsificazione e saprà ricostruire con le Forze dell’Ordine le reti di organizzazioni di reati contro il Patrimonio culturale come le archeomafie, i furti su commissione, le botteghe di falsari e organizzazioni che lavorano sul dark-web per vendere a livello internazionale falsi e opere autentiche oggetto di truffa.

Il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza prende atto che il Consiglio del Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza, si è impegnato a riconoscere ai suoi futuri discenti che frequenteranno con profitto il Corso dei crediti formativi.

Direttore Scientifico del Corso è il Prof. Avv. Giancarlo Scalese, Ordinario di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il Direttore Didattico e Ideatore del Corso è il Dott. Luigi Di Vaia.

Infine il Coordinatore del Corso è l’ avv. Raffaele Gaetano Crisileo, penalista cassazionista e specializzato in psicologia giuridica.

Il percorso formativo tratterà: il fenomeno degli ecovandali che deturpano i monumenti pubblici, il mondo dei falsari e le organizzazioni criminali che sottraggono opere d’arte o resti archeologici. Si illustreranno inoltre fenomeni più complessi quali il riciclaggio e la ricettazione di denaro tramite opere d’arte.

Il Criminologo dell’arte è un professionista specializzato che potrà collaborare anche con Laboratori di Diagnostica, con Grafologi dell’Arte, Firmologi e Storici dell’Arte, riuscendo a risalire alla fonte del crimine sia sul piano operativo che su quello clinico-descrittivo, apportando un valido aiuto ai Tribunali, alle Forze dell’Ordine, alle Polizie internazionali, alle Dogane, ad Agenzie Private, a Musei, alle Gallerie, alle Case d’Asta ed a Collezionisti.

Il Corso accennerà anche alla formazione sulla sicurezza per la protezione delle opere d’arte nonché alle misure preventive per ridurre il rischio di furti o contraffazioni e si avvarrà di Docenti Universitari, Esperti d’Arte, Criminologi, Esperti in Sicurezza, Avvocati e Forze dell’Ordine per affrontare efficacemente un percorso formativo di grande spessore. Sbocchi professionali:

I corsisti che supereranno il Corso potranno lavorare come consulenti per Musei, Gallerie d'Arte o anche Collezionisti Privati cosi da implementare misure di sicurezza per la protezione delle Opere d'Arte - potrebbero anche lavorare in collaborazione con Agenzie Investigative Specializzate o con Forze dell'Ordine per investigare non solo su casi di furto d'arte, ma anche per contraffazione e ricettazione. – e potrebbero anche svolgere la Libera Professione.

Il corso ha la durata di 438 ore, così suddivise:

140 ore di lezioni frontali sincrone in FAD;

50 ore dedicate alle visite guidate presso musei e case d’asta in Campania e fuori regione.

48 ore di Lezioni Specialistiche monotematiche;

130 ore di studio individuale;

70 ore dedicate all’elaborazione Tesi.

È consentito un numero di assenze pari al 20%.

Le lezioni si terranno a settimane alterne, ed ogni modulo sarà così diviso:

4 h il Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

4 h il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Al termine del Corso è prevista la discussione di un elaborato scritto a scelta del corsista, indicando il docente relatore di riferimento.

Per iscriversi contattare la Segreteria Didattica del Formed sita al C.so Trieste, 291-Caserta Tel. 0823 279263 Fax 0823 220975 Cell. 392 9172572